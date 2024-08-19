У чорному костюмі з білим коміром і на шпильках: Олена Зеленська дала інтерв'ю

Перша леді України у діловому чорному вбранні з білим акцентом з'явилася на інтерв'ю з британським кореспондентом.

Олена Зеленська дала інтерв'ю лорду Майклу Ешкрофту, який вже увосьме з початку повномасштабного вторгнення відвідав Україну.

Лорд Майкл Ешкрофт і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона розповіла у дописі в Instagram, що Ешкрофт побував на передовій, як запрошений кореспондент Daily Mail, він брав інтерв’ю у наших захисників, рятувальників, українців і українок, які живуть під постійним ризиком російських атак і працюють на оборону. Ще він співпрацює з Фундацією Олени Зеленської.

"Завдяки таким друзям з усього світу ми можемо допомагати лікарням, освітянам і великим прийомним родинам по всій країні", – зазначила Зеленська.

Перша леді відповіла на запитання лорда для медіаплатформи Daily Mail і The Mail on Sunday. Зокрема вона висловила свою думку про "перемир’я" з агресором.

"У багатьох міфах світу є сюжет про дракона, якому регулярно віддають у жертву дівчину, щоб задобрити чудовисько. Але результат цього компромісу зі злом завжди один і той самий – задобрити монстра неможливо. Він усе одно буде прагнути смертей", – зазначила дружина президента.

Крім того, Олена розповіла про четвертий Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться 12 вересня в Києві й буде присвячений темі дітей та захисту їхнього майбутнього.

Лорд Майкл Ешкрофт і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Для інтерв'ю Зеленська обрала діловий чорний костюм, який складався з широких штанів і жакета без коміра, з-під якого визирав білий комір сорочки. Талію перша леді підкреслила чорним тонким ремінцем.

Аутфіт Олена доповнила чорними туфлями на шпильках. У неї була акуратне укладання і макіяж у ніжних відтінках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на діловій зустрічі постала у діловому темно-синьому штанному костюмі і білій сорочці. У неї було гарне укладання з локонами і боковим проділом, ніжний макіяж і прикраса на шиї.

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