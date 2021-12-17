У чорному костюмі з білим коміром: Олена Зеленська у діловому образі відвідала захід

Перша леді України поєднала у своєму аутфіті класичні кольори.

Днями Олена Зеленська взяла участь у презентації платформи про здорове харчування у школах "Знаїмо", яка є частиною реформи системи шкільного харчування. Ця реформа відбувається з ініціативи та під патронатом першої леді.

На заході вона з'явилася у діловому образі у класичних кольорах. На ній був чорний жакет, з-під якого визирав білий комір сорочки, та чорна спідниця довжини міді. Талію дружина президента підкреслила тонким чорним ремінцем. Вбрання вона поєднала з білими туфлями.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Волосся Олена акуратно уклала, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха чорно-білими сережками, які мали гармонійний вигляд з луком в цілому. Вишневий манікюр завершив образ пані Зеленської.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Сьогодні в Україні з’явився новий портал "Знаїмо"! Це в прямому сенсі нове слово у громадському харчуванні. Розшифровується як "Знаємо, що їмо". Отже, це сайт про свідоме та здорове харчування.

Саме зараз ми повністю реформуємо шкільне харчування у країні. І "Знаїмо" – це інтернет-клуб для всіх учасників процесу.

Освітяни знайдуть тут усе про нові стандарти здорових і смачних шкільних обідів. Адже перш ніж братися щось змінювати, треба навчитися самому.

Для батьків – окремий розділ про те, як навчати здорового харчування вдома. Тобто продовжувати те, що розпочато у школі.

А учні дізнаються про правильний і водночас смачний перекус і зможуть перевірити свої знання за допомогою тестів та ігор", - написала в Instagram пані Зеленська.

Цей портал – результат реалізації підписаного у травні цього року меморандуму між дружиною президента, ЮНІСЕФ, Посольством Швейцарської Конфедерації в Україні та Міністерством освіти і науки. У ньому сторони домовилися про початок інформаційної кампанії щодо здорового харчування в нашій країні.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Наша мета – більше ніж просто змінити шкільне меню. Ми прагнемо змінити харчові звички українців. Якщо це вдасться з нинішніми школярами – виросте покоління здорових і свідомих людей. Це, звичайно, не робиться за день чи навіть за рік. Та хтось має розпочати", - додала Олена.

Нагадаємо, минулого разу перша леді вийшла у світ у діловому сірому вбранні.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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