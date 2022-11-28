У чорному костюмі з білим коміром: Олена Зеленська зустрілася із дружиною Ріші Сунака

Оскільки президент України Володимир Зеленський не залишав Україну від початку широкомасштабного вторгнення Росії, тягар виконання дипломатичних обов'язків щодо дружніх візитів зараз ліг на плечі першої леді.

Сьогодні, 28 листопада, перша леді України Олена Зеленська прибула на Даунінг-стріт до резиденції британського прем'єр-міністра, де її вітала Акшата Мурті, дружина прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Для візиту Олена обрала дуже строгий, але елегантний образ. Вона одягла чорний костюм, що складається зі спідниці довжиною трохи нижче колін і жакета з накладними кишенями і тонким ремінцем на талії. Під жакет Зеленська одягла білу блузу з широким білим коміром, із закругленими краями.

Вбрання перша леді доповнила чорними човниками на тонкому підборі середньої висоти.

Олена Зеленська та Акшата Мурті / Фото: Getty Images

Дружина Ріші Сунака Акшата Мурті була одягнена у синю приталену сукню з широкими рукавами та манжетами.

Олена Зеленська та Акшата Мурті / Фото: Getty Images

Також Олена Зеленська в інтерв'ю ВВС розповіла, як війна змінила життя українок.

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