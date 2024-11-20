У чорному костюмі з поясом-шнурком і на шпильках: стильна Олена Зеленська відвідала університет у Словенії

Олена Зеленська у межах свого офіційного візиту до Словенії відвідала Люблянський університет, де зустрілася з викладачами, ректором Грегором Майдічем і студентами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді передала книжки до бібліотеки у межах проєкту "Українська книжкова поличка". Вона також повідомила у дописі в Instagram, що в університеті відкриється відділення україністики.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Книжки ж для всіх, хто її вивчатиме, а також для тих, то хоче познайомитися з Україною краще, уже передала для Національної університетської бібліотеки українська держава. Якісні сучасні видання – художня й наукова література обома мовами – вишикувалися в українську книжкову поличку. Їх уже понад 200 у світі. І разом зі Словенією вже 50 країн охопила наша просвітницька мережа.

Дякую першому джентльмену Словенії Алешу Мусару за підтримку цієї події сьогодні.

Ці книжки свідчитимуть про нас, наш шлях та оборону всюди, де вони є. І вірю, зокрема, й через них буде почута Україна", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська з'явилася там у діловому чорному костюмі, який складався з широких штанів і подовженого жакета на затин. Талію Олена підкреслила чорним поясом-шнурком і взула чорні гостроносі туфлі на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У першої леді було акуратне укладання, ніжний макіяж, золоті сережки з чорними перлинами і делікатний ланцюжок із підвіскою.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала українську суботню школу у Любляні у білій мереживній вишиванці і вишуканому комірі від українського бренду EMBR.

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