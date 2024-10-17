У чорному костюмі з поясом-шнурком: Олена Зеленська на діловій зустрічі

Перша леді України у жакеті на затин з'явилася на зустрічі.

Олена Зеленська зустрілася у Києві з міністеркою освіти і науки Естонії Крістіною Каллас. Вона подякувала їй за підтримку й можливість реалізовувати спільні проєкти.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони обговорили втілення ініціатив, які стосуються захисту дітей, і співпрацю з Фундацією дружини президента.

"Завдяки підтримці Естонії одна з великих багатодітних родин, яка втратила свій будинок через російську навалу, отримала новий, зведений командою моєї Фундації. За власним проєктом ви самостійно зводите одразу три будинки для великих прийомних родин у Житомирській області. Це неймовірна підтримка та приклад для інших партнерів", – сказала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Говорили також і про підтримку ментального здоров’я дітей і підлітків.

"В Естонії працює мережа центрів психологічної підтримки, що пропонує психологічні консультації для дітей, молоді та сімей. Вона може стати прикладом інтеграції таких центрів у систему шкільної психологічної допомоги в Україні", – зазначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша леді з'явилася у діловому чорному костюмі, який складався з широких штанів і жакета на затин із вишуканою чорною деталлю-листком. Зеленська підперезалася чорним поясом-шнурком.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У дружини президента було акуратне укладання з локонами, ніжний макіяж і золотисті сережки у вухах.

Нагадаємо, Олена Зеленська на презентації довідника "SPINALIS. Нова сторінка життя з ураженням спинного мозку" постала у чорному штанному костюмі і чорному топі.

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