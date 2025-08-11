- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорному кроптопі та коротких шортах: леді Амелія Віндзор показала, як ходила по горах
Леді Амелія Віндзор зараз перебуває у відпустці та ділиться зі своїми підписниками у Instagram красивими знімками.
Деякий час британська аристократка перебувала в Австрії. Вона показувала, як купалася в озері Вертер-Зе та багато гуляла.
Потім леді Амелія вирушила до Швейцарії, в Альпи. Вона публікувала у своєму блогу знімки неймовірно красивої природи, показала, як місцеві корови пасуться на луках та поділилася декількома гірськими краєвидами.
Одягнена Амелія була у чорний короткий топ без білизни та чорні джинсові шорти. Її волосся було розпущене, а за спиною був рюкзак.
«Вічно закохана в літні Альпи 🏔️🐄❤️», — пише дівчина в підписі до світлин.
(гортайте фото праворуч)
