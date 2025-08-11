У чорному кроптопі та коротких шортах: леді Амелія Віндзор показала, як ходила по горах

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Деякий час британська аристократка перебувала в Австрії. Вона показувала, як купалася в озері Вертер-Зе та багато гуляла.

© Instagram Амелії Віндзор

Потім леді Амелія вирушила до Швейцарії, в Альпи. Вона публікувала у своєму блогу знімки неймовірно красивої природи, показала, як місцеві корови пасуться на луках та поділилася декількома гірськими краєвидами.

Альпи / © Instagram Амелії Віндзор

Одягнена Амелія була у чорний короткий топ без білизни та чорні джинсові шорти. Її волосся було розпущене, а за спиною був рюкзак.

«Вічно закохана в літні Альпи 🏔️🐄❤️», — пише дівчина в підписі до світлин.

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

