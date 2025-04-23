У чорному купальнику і на серфі: Іванка Трамп підкорила хвилі на Коста-Риці

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

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Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку на Коста-Риці, куди вона поїхала з родиною на великодні канікули.

© Instagram Іванки Трамп

Донька президента надала перевагу активному відпочинку, а не лінивому лежанню на шезлонгу. Вона зайнялася серфінгом, який давно вже став для неї хобі. Іванку сфотографували, коли вона сміливо підкорювала хвилі.

© Instagram Іванки Трамп

Одягнена мама трьох дітей була у чорний купальник, у якому продемонструвала струнку фігуру.

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© Instagram Іванки Трамп

«Провести Великдень в оточенні неперевершеної краси Коста-Ріки було подарунком, який неможливо передати словами. Час сповільнився. Ми займалися серфінгом під золотистим небом, стрибали крізь пологи джунглів, стрибали у прохолодні водоспади, читали, поки сонце не опустилося низько, і віддалися тиші та глибокому сну.

Але цей тиждень був більше, ніж пригода, про відновлення зв’язку — із Землею, з вірою та один з одним. Вихід із системи та налаштування. Заземлення в ритмі природи. Відчуваю святість у тиші, у сміху моїх дітей, у диханні дерев.

Моє серце сповнене вдячністю за ці моменти єдності та оновлення. Бажаю всім вам однакового спокою та присутності, де б ви не були», — написала Іванка у дописі.

© Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп на baby shower своєї молодшої сестри Тіффані з’явилася у у блакитній сукні з жовтим квітковим принтом, без бретельок і чорною стрічкою-бантом на талії.