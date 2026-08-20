У чорному купальнику серед гір: струнка Іванка Трамп показала атмосферне фото з Ісландії

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Реклама

Іванка Трамп опублікувала в Instagram нове фото, зроблене під час її сімейної подорожі Ісландією.

На світлині донька президента США позувала у термальному басейні просто неба, розташованому серед мальовничих зелених гір.

Реклама

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Для відпочинку вона обрала чорний суцільний купальник з широкими бретельками та високими вирізами на стегнах. Лаконічне вбрання підкреслило струнку фігуру Іванки та її довгі ноги. Волосся Трамп було розпущене, а на руках були браслети.

Реклама

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала старшого синя-красеня.

Новини партнерів