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У чорному купальнику серед гір: струнка Іванка Трамп показала атмосферне фото з Ісландії
Донька президента США поділилася новим кадром зі своєї подорожі.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram нове фото, зроблене під час її сімейної подорожі Ісландією.
На світлині донька президента США позувала у термальному басейні просто неба, розташованому серед мальовничих зелених гір.
Для відпочинку вона обрала чорний суцільний купальник з широкими бретельками та високими вирізами на стегнах. Лаконічне вбрання підкреслило струнку фігуру Іванки та її довгі ноги. Волосся Трамп було розпущене, а на руках були браслети.
Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала старшого синя-красеня.
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