У чорному луку та із золотим кольє на шиї: Меган Маркл влаштувала сюрприз для своїх шанувальниць

Меган Маркл несподівано з'явилася у Нью-Йорку лише за кілька годин до запуску свого нового шоу "З любов'ю, Меган" на Netflix.

Герцогиня Сассекська опублікувала у своєму Instagram серію історій та розповіла, що відвідала спеціальний показ фільму "З любов'ю, Меган", який проводився для групи її давніх шанувальників з часів її нині закритого блогу про стиль життя The Tig.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Фокс

Блог Меган за своєю концепцією схожий на її нове шоу на Netflix, вона ділиться уривками зі свого повсякденного життя, а також улюбленою їжею та подорожами. Блог був закритий 2017 року після її заручин із принцом Гаррі.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Фокс

У відео, опублікованому в її Instagram сторіз, Меган сказала: "Ми маємо великий сюрприз для дівчат, які так довго стежать за Tig і всім іншим".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Фокс

А за кілька секунд до того, як увійти до кімнати, вона додала: "Вони не знають, що я прийду". Меган влаштувала справжній сюрприз для своїх шанувальниць.

Одягнена Меган була в чорний топ, штани, у неї на шиї було золоте кольє, а волосся зібране в пучок.

Також у блогу герцогиня поділилася кадрами, на яких вона спілкується з шанувальниками, а також різними фотографіями з вечора. Вона також показала чарівний подарунок, який їй зробили її діти, принц Арчі та принцеса Лілібет — рукописну листівку та букет квітів.

Меган Маркл показала подарунок від дітей / Фото: Instagram Меган Фокс

На листівці було написано: "Вітаємо, мамо! Ми любимо твоє шоу, і ми любимо тебе! Лілі, Арчі, Тато".

Меган Маркл із шанувальниками / Фото: Instagram Меган Фокс

Нагадаємо, ми зібрали для вас образи Меган і показали, як вона копіює стиль принцеси Діани.

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