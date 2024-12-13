У чорному луку та красивих сережках: королева Максима відвідала різдвяний концерт

В Нідерландах вже на повну готуються до Різдва та майбутніх новорічних свят.

Її Величність королева Максима була присутня на записі різдвяного музичного галаконцерту 2024 року фонду More Music у театрі AFAS у Лесдені.

На захід королева приїхала в елегантному чорному пальті, під яким виднілося чорне вбрання. Її біляве волосся було зібране у високу зачіску. Максима зробила виразний макіяж очей, губи залишила натуральними, а у вухах у неї виблискували сережки-висячки з камінням.

В Instagram нідерландської королівської родини поділилися відео з запису концерту. В підписі до нього повідомлялося, що діти з усієї країни демонструють свої таланти в галузі танців, музики, театру та моди, а до складу оркестру входили учні початкових класів з усіх куточків Нідерландів.

Королева Максима / Фото: Getty Images

"Від 2015 року Фонд "Більше музики в класі" займається структурною музичною освітою всіх учнів початкової школи в Нідерландах і Карибській частині Королівства. Кожна дитина заслуговує на можливість відкривати для себе мистецтво і культуру, навіть якщо це не кожній дитині дано. Королева Максима як почесна голова фонду взяла на себе цей обов'язок", – йдеться у підписі.

До речі, нідерландське королівське подружжя ще не представило свою різдвяну листівку цього року, а от бельгійські король і королева вже показали, який вигляд має їхня картка.

Читайте також:

Красиві образи королеви Максими (48 фото)