У чорному луку та з кольє на шиї: леді Амелія Віндзор сходила на захід

Леді Амелія Віндзор знову з'явилася на лондонській тусовці.
28-річна британська аристократка та член королівської родини була присутня на літній вечері Nobody's Child в одному із закладів Лондона.
Леді Амелія з'явилася на заході в чорному жилеті, широких чорних штанах зі стрілками та грубих черевиках. Її коротке біляве волосся було розпущене, на обличчі натуральний макіяж, а на шиї намисто з маленького білого каміння.
Також Амелія одягла золоті сережки, кілька різних браслетів, а в руках тримала чорну сумку на короткому ремінці зі шкіри.
Нагадаємо, нещодавно Амелія Віндзор була помічена на відкритті виставки в музеї Вікторії та Альберта в Лондоні, яка була присвячена супермоделі 90-х Наомі Кемпбелл. Там вона з'явилася в рожевій сукні з рюшами від Damson Madder та босоніжках на платформі.
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