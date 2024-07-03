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У чорному луку та з кольє на шиї: леді Амелія Віндзор сходила на захід

У чорному луку та з кольє на шиї: леді Амелія Віндзор сходила на захід

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія Віндзор знову з'явилася на лондонській тусовці.

28-річна британська аристократка та член королівської родини була присутня на літній вечері Nobody's Child в одному із закладів Лондона.

Леді Амелія з'явилася на заході в чорному жилеті, широких чорних штанах зі стрілками та грубих черевиках. Її коротке біляве волосся було розпущене, на обличчі натуральний макіяж, а на шиї намисто з маленького білого каміння.

Також Амелія одягла золоті сережки, кілька різних браслетів, а в руках тримала чорну сумку на короткому ремінці зі шкіри.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Амелія Віндзор була помічена на відкритті виставки в музеї Вікторії та Альберта в Лондоні, яка була присвячена супермоделі 90-х Наомі Кемпбелл. Там вона з'явилася в рожевій сукні з рюшами від Damson Madder та босоніжках на платформі.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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