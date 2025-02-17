У чорному луку та з манікюром несподіваного кольору: Зара Тіндалл сходила на вечерю з чоловіком

Зара Тіндалл приєдналася до свого чоловіка Майка на вечері Nordoff Robbins Legends of Rugby Dinner 2025 у готелі JW Marriott Grosvenor House у Лондоні.

Зара мала ефектний вигляд і була в комбінезоні-смокінгу від Frame, оксамитовому подовженому блейзері Zadig&Voltaire, взута в чорні туфлі-човники із золотими вставками Malone Souliers, а через плече у неї висіла сумка Aspinal of London.

Її волосся було укладено в зачіску, а макіяж на обличчі був виконаний у бронзових відтінках. Також місіс Тіндалл зробила чорний манікюр, одягла кілька браслетів на зап'ястя, а у вухах сережки-вісячки з кольоровим камінням.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Її чоловік Майк був одягнений у синій костюм, білу сорочку та був без краватки.

Нагадаємо, нещодавно Зара з чоловіком повернулася з Австралії, де вони відвідали перегони Magic Millions.

Читайте також:

Стильні образи Зари Тіндал — онуки королеви Єлизавети II (9 фото)