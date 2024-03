У чорному луку та з насиченим макіяжем: у соцмережі опублікували нове фото Меган Маркл з поїздки до Канади

Відомо, що герцог та герцогиня Сассекські провели День святого Валентина з корінними народами західної Канади, відвідавши культурний центр Сквоміш Лілуат. Пара зустрілася з молодими художниками, які створили логотип Invictus Games Vancouver Whistler 2025, на якому зображено логотип Ігор та краватки з візерунками чотирьох племен корінних народів.

Нова фотографія Сассекських була опублікована в акаунті Instagram @whatmeghanwore, на ній ми бачимо, що пізніше Меган і Гаррі насолоджувалися коктейльним прийомом, де вони позували для фотографій з гостями.

"Меган і Гаррі на приватному прийомі під час заходу "Ігри нескорених 2025 One Year to Go" минулого місяця в Культурному центрі Сквоміш Лілуат. Одягнена того вечора герцогиня була в чорний топ від Dior і штани Anine Bing. Волосся Меган було розпущено, на обличчі був насичений макіяж, а у вухах сережки-підвіски Bottega Veneta.

Також одна з подруг Меган Маркл опублікувала днями фотографію з відпустки, проведеної разом із дітьми в горах.

