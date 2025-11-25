ТСН у соціальних мережах

У чорному луку та з тростиною: 87-річна нідерландська принцеса сходила на балет

87-річна нідерландська принцеса Беатрікс відвідала урочистий концерт в Амстердамі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Беатрікс

Принцеса Беатрікс / © Getty Images

Мати короля Нідерландів Віллема-Олександра — принцеса Беатрікс — разом із принцесою Маргріт відвідали 27-й гала-концерт нідерландського балету, організований фондом Dansersfonds '79 у театрі DeLaMar в Амстердамі.

Незважаючи на почесний вік, Беатрікс продовжує зрідка з’являтися на публічних заходах. Цього разу вона приїхала на захід блузці з квітковою вишивкою, чорних штанах та чорному кейппальті зверху, а взута була у чорні туфлі з бантами на невисоких підборах. Також в руках у Беатрікс була тростина, волосся вона зібрала у фірмову зачіску, зробила легкий макіяж, одягла кольє на шию, сережки та кілька каблучок.

Принцеса Беатрікс / © Getty Images

Принцеса Беатрікс / © Getty Images

Минулого разу на публіці нідерландську принцесу бачили ще влітку. Тоді її заскочили під час вітрильної прогулянки в Амстердамі.

