У чорному міні та лоферах: леді Амелія Віндзор на модному заході

28-річна королівська особа була присутньою на вечері, присвяченій презентації гламурної колекції MISSOMA осінь-зима 2023 у NoMad у Лондоні. Її ж відвідала і 20-річна модель та дівчина Ромео Бекхема – Міа Ріган.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Леді Амелія одягла мініатюрну чорну сукню на тонких бретельках і взула шкіряні лофери від Miu Miu – улюбленці з її гардеробу. Образ свій Амелія доповнила прикрасою з каміння на чорній нитці на шиї, сережками, дуже лаконічним макіяжем, світле волосся розпустила і одягла кілька різних каблучок на пальці.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Амелія у сукні, бомбері та високих чоботях відвідала інший модний захід у Лондоні.

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