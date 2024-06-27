У чорному міні та на підборах: принцеса Марія-Олімпія на модному показі в Парижі

Принцеса Марія-Олімпія була заскочена фотографами на показі Balenciaga Haute Couture осінь/зима 2024-2025 у рамках Тижня моди у Парижі у Франції.

Королівська особа прибула на захід у чорній мерехтливій сукні з високою горловиною, яку поєднувала із щільними чорними колготами та замшевими туфлями-човниками на підборах. В руках Марія-Олімпія тримала клатч зі шкіри, на обличчі вона мала великі сонцезахисні окуляри, а її манікюр був виконаний світлим лаком.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше в Парижі принцеса відвідала традиційний захід Анни Вінтур – Vogue World, де сяяла також у чорній сукні від ALAÏA та в замшевих босоніжках на підборах Aquazzura.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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