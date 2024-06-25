У чорному міні та туфлях із бантами: принцеса Олександра Ганноверська на модному показі

Принцеса була присутня на показі Giambattista Valli Haute Couture осінь/зима 2024-2025 у рамках Тижня моди у Парижі. На шоу дівчина приїхала у чорній короткій сукні з коміром і брошкою на ньому, білим поясом, що підкреслює талію, а також взута у чорні туфлі-човники з бантами на шпильках.

Олександра розпустила волосся, зробила легкий макіяж зі стрілками і трохи підкреслила губи помадою. У вухах у дівчини виблискували золоті сережки-кільця, також вона одягла кілька золотих каблучок на пальці, зробила бордовий манікюр і в руках тримала мініатюрну сумку у формі черепахи.

Принцеса Олександра Ганноверська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Олександра відвідувала Гран-прі Формули-1 у Монако, де з'явилася у білій блузці з мереживним оздобленням, короткій куртці у принт леопарда та мініспідниці такого самого кольору з двома накладними кишенями спереду.

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