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У чорному міні та високих чоботях: леді Амелія Віндзор на вечірці у Лондоні

У чорному міні та високих чоботях: леді Амелія Віндзор на вечірці у Лондоні

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Британська аристократка, журналістка та модель леді Амелія Віндзор відвідала ще кілька показів Лондонського тижня моди.

Леді Амелія відвідала заключну вечірку Лондонського тижня моди, організовану 1664 Blanc на честь 40-річчя LFW, спільно з BFC і Burberry, в The Roof Gardens.

Дівчина приїхала на захід у чорній мінісукні та високих шкіряних чоботях на платформі та стійких підборах. На шиї у Амелії був золотий ланцюжок з підвіскою, кілька браслетів було на зап'ястях та каблучок на пальцях. Цього літа Амелія обстригла довге волосся в каре, також у неї на обличчі був макіяж, що підкреслює трохи очі та пухкі губи.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Днем раніше ми показували вам інший образ Амелії, коли вона приїжджала на показ Burberry у топі без білизни та прямій спідниці з накладними кишенями.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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