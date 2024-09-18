У чорному міні та високих чоботях: леді Амелія Віндзор на вечірці у Лондоні

Леді Амелія відвідала заключну вечірку Лондонського тижня моди, організовану 1664 Blanc на честь 40-річчя LFW, спільно з BFC і Burberry, в The Roof Gardens.

Дівчина приїхала на захід у чорній мінісукні та високих шкіряних чоботях на платформі та стійких підборах. На шиї у Амелії був золотий ланцюжок з підвіскою, кілька браслетів було на зап'ястях та каблучок на пальцях. Цього літа Амелія обстригла довге волосся в каре, також у неї на обличчі був макіяж, що підкреслює трохи очі та пухкі губи.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Днем раніше ми показували вам інший образ Амелії, коли вона приїжджала на показ Burberry у топі без білизни та прямій спідниці з накладними кишенями.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Читайте також: