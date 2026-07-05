У чорному мінісарафані та лоферах: леді Амелія Віндзор відвідала тенісний турнір

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

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Британська аристократка приїхала до Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету у чорному мінісарафані на бретельках з гумкою на талії, поєднуючи вбрання з коричневими замшевими лоферами та короткими чорними шкарпетками.

На шиї у дівчини був тонкий золотий ланцюжок з підвіскою на щільнішому ланцюжку. Також з прикрас Амелія носила браслет на одній руці, золотий годинник на іншій та кілька різних каблучок на пальцях цікавого дизайну.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, в якому образі леді Амелія приїхала на відкриття галереї RH London у Мейфері в Лондоні. Тоді аристократка обрала милий гороховий комплект чорного кольору та взула сині оксамитові балетки.

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