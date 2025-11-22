ТСН у соціальних мережах

Суспільство
184
2 хв

У чорному пальті, береті і з колосками пшениці: Олена Зеленська з чоловіком-президентом вшанувала пам’ять жертв голодоморів в Україні

Президентське подружжя закликало українців запалити сьогодні, о 16:00, свічку пам’яті.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Володимир та Олена Зеленські

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 років, а також голодоморів 1921–1923 та 1946–1947 років.

Володимир та Олена Зеленські

Президентське подружжя побувало на молитовному заході в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Володимир та Олена Зеленські

Після цього Зеленські разом із представниками військово-політичного керівництва і духовенства пройшли ходою до Національного музею Голодомору-геноциду.

Володимир та Олена Зеленські

Президентське подружжя поклало колоскові композиції до монумента «Гірка пам’ять дитинства».

Володимир та Олена Зеленські

Зеленські у соцмережі опублікували спільний допис, у якому зазначили:

«Ми всі знаємо, як і чому мільйони наших людей загинули, заморені голодом, мільйони не народилися. І ми знову захищаємося від Росії, яка не змінилася й знову несе смерть. Ми маємо бути єдині в нашому захисті так само, як ми єдині у збереженні нашої національної пам’яті».

Президент і перша леді закликали українців сьогодні, о 16:00, запалити свічки біля свого вікна в пам’ять про всіх дітей, жінок і чоловіків, які загинули від штучного голоду.

Володимир та Олена Зеленські

«Голодомор ХХ століття та знищені російською ракетою будинки ХХІ — частини одного злочину: наміру вбити, залякати, поневолити цілу країну та її народ.

Всі роки російського вторгнення ми запалюємо свічку пам’яті не тільки про минуле — ми запалюємо її також, щоб краще бачити сучасність і наш шлях до справедливості.

«Гірка пам’ять дитинства»

Сьогодні, в День пам’яті жертв голодоморів, ми поставимо свічки у своїх вікнах і за ті оселі, де не можуть цього зробити, бо їх ракетами та дронами зруйнував загарбник.

Вогник пам’яті — у кожному з нас. І доки він горить — нас не згасити», — написала Олена Зеленська у соцмережі.

Цього дня Зеленські з’явилися у всьому чорному. На першій леді було класичне пальто, светр, штани-палацо і берет. Президент був одягнений у куртку, штани і кросівки.

Володимир та Олена Зеленські

Нагадаємо, вчора, 21 листопада Володимир та Олена Зеленські з нагоди Дня Гідності і Свободи вшанували пам’ять українців, які загинули під час Революції Гідності.

