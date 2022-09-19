У чорному пальті і крислатому капелюсі: Керол Міддлтон з чоловіком Майклом прибули до Вестмінстерського абатства

У Вестмінстерське абатство починають прибувати запрошені на похорон королеви Єлизавети II.
Глави держав, монархи, члени сім'ї, які не беруть участь у процесі від Вестмінстер-голу. Серед гостей і батьки принцеси Уельської, Кетрін – Керол та Майкл Міддлтони.
Керол одягнена у довге чорне пальто, чорні колготи та взута у туфлі-човники на підборах. На голові у неї крислатий капелюх з великою чорною квіткою, в руках вона тримає клатч і рукавички, а не шиї у неї гарне намисто з перлів та агату. Майкл Міддлтон у фраку, йде позаду своєї дружини.
Нагадаємо, о 12:30 за Києвом, труну королеви буде поміщено на лафет, і приблизно о 12:45 її повезуть до Вестмінстерського Абатства. Король Чарльз III, принц Вільям, принц Гаррі, Пітер Філліпс і, можливо, інші родичі йдуть за труною. Супроводжуватиме її військовий оркестр.
Далі труну занесуть до Вестмінстерського Абатства і о 13:00 розпочнеться служба, яка завершиться за годину хвилиною мовчання по всій Великій Британії.
З докладним розкладом похорону королеви Єлизавети II ви можете ознайомитись тут.
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