У чорному пальті і на шпильках: фотографи зазнімкували Джилл Байден з чоловіком і маленьким онуком

Президентське подружжя в елегантних вбраннях вийшли з літака.
Папараці зазнімкували, як президентське подружжя Джо і Джилл Байдени прямувало з борта Marine One південною галявиною до Білого дому у Вашингтоні. Разом з ними був їхній 4-річний онук Бо.
Перша леді обрала для перельоту елегантний образ total black. На ній було класичне пальто, штанний костюм і шарф на шиї. Вбрання Джилл доповнила чорними замшевими гостроносими туфлями на шпильках, на яких дуже впевнено йшла по траві. У неї була гарна зачіска з локонами і макіяж з акцентом на очах.
Байден був одягнений у класичне чорне пальто, білу сорочку, сіру краватку з принтом і сірі штани в смужку, які скомбінував з чорними туфлями.
Хлопчик був одягнений у чорний светр, чорні штани і чорні кросівки.
Нагадаємо, Джилл Байден у червоному костюмі і кедах з блискітками з'явилася на заході.
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