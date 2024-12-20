У чорному пальті і на шпильках: фотографи зазнімкували Джилл Байден з чоловіком і маленьким онуком

Папараці зазнімкували, як президентське подружжя Джо і Джилл Байдени прямувало з борта Marine One південною галявиною до Білого дому у Вашингтоні. Разом з ними був їхній 4-річний онук Бо.

Перша леді обрала для перельоту елегантний образ total black. На ній було класичне пальто, штанний костюм і шарф на шиї. Вбрання Джилл доповнила чорними замшевими гостроносими туфлями на шпильках, на яких дуже впевнено йшла по траві. У неї була гарна зачіска з локонами і макіяж з акцентом на очах.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Getty Images

Байден був одягнений у класичне чорне пальто, білу сорочку, сіру краватку з принтом і сірі штани в смужку, які скомбінував з чорними туфлями.

Хлопчик був одягнений у чорний светр, чорні штани і чорні кросівки.

Нагадаємо, Джилл Байден у червоному костюмі і кедах з блискітками з'явилася на заході.

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