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У чорному пальті і штанному костюмі: Олена Зеленська на заході у Туреччині

У чорному пальті і штанному костюмі: Олена Зеленська на заході у Туреччині

У чорному пальті і штанному костюмі: Олена Зеленська на заході у Туреччині

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Getty Images

Подружжя Зеленських взяло участь у пам'ятному заході в Анкарі.

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська разом зі своєю делегацією у межах робочого візиту до Туреччини взяли участь у заході, на якому вшанували пам’ять першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка.

Володимир і Олена Зеленські / © Getty Images
Володимир і Олена Зеленські / Фото: Getty Images

Там перша леді постала в образі total black. На ній було класичне пальто, діловий штанний костюм і сорочка. Вбрання вона доповнила чорним взуттям без підборів.

У Зеленської було акуратне укладання, ніжний макіяж і лаконічні сережки у вухах.

Президент України також був одягнений у все чорне.

Нагадаємо, Олена Зеленська у фіолетовому костюмі з хусткою-паше з'явилася на діловій зустрічі в ОАЕ.

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