У чорному пальті і штанному костюмі: Олена Зеленська на заході у Туреччині

Подружжя Зеленських взяло участь у пам'ятному заході в Анкарі.
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська разом зі своєю делегацією у межах робочого візиту до Туреччини взяли участь у заході, на якому вшанували пам’ять першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка.
Там перша леді постала в образі total black. На ній було класичне пальто, діловий штанний костюм і сорочка. Вбрання вона доповнила чорним взуттям без підборів.
У Зеленської було акуратне укладання, ніжний макіяж і лаконічні сережки у вухах.
Президент України також був одягнений у все чорне.
Нагадаємо, Олена Зеленська у фіолетовому костюмі з хусткою-паше з'явилася на діловій зустрічі в ОАЕ.
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