У чорному пальті і з новою зачіскою: принцеса Раджва вперше з'явилася на публіці після декрету

30-річна принцеса Йорданії Раджва вперше з'явилася на офіційному королівському заході через три місяці після народження доньки.

У серпні принцеса Раджва та кронпринц Хусейн стали батьками. Молода мама пішла у декретну відпустку та не відвідувала заходи.

Сьогодні принцеса разом зі своїм свекром королем Абдаллою II та свекрухою королевою Ранією відвідала відкриття 20-ї сесії парламенту.

Королева Ранія та принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

Принцеса Раджва обрала для виходу чорний лук, одягнувши чорне пальто з розрізами на рукавах та широким поясом на талії, топ та штани, а в руках тримала мініатюрну шкіряну сумку. Раджва зібрала волосся в хвіст і обрізала чубок, на шиї у неї був золотий ланцюжок з кулоном, у вухах золоті сережки, а на обличчі легкий нюдовий макіяж.

Принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

Знімками в Instagram поділилася королева Ранія, яка приїхала на захід у яскравому червоному аутфіті та нюдових човниках на шпильці.

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Раджва із чоловіком ходила на футбол, але цей вихід не був офіційним.

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