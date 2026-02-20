ТСН у соціальних мережах

Суспільство
1 хв

У чорному пальті і з перлиною ниткою на шиї: королева Софія повернулася до виконання королівських обов'язків

Минуло лише місяць від дня смерті принцеси Ірен Грецької, а життя її сестри, королеви Софії, вже повернулося у звичний ритм.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

Цього тижня королева здійснила поїздку на Канарські острови, яку їй довелося відкласти через погіршення здоров'я принцеси, коли вона вирішила залишитися в Мадриді, щоб бути поряд з нею в її останні дні життя.

Її Величність відвідала церемонію вручення «Премії горили 2024» у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія. Премія вручається на знак визнання її прихильності до справи збереження біорізноманіття.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

На захід королева Софія приїхала в чорному пальті, до якого пришпилила брошку у вигляді метелика, доповнивши образ перлинним намистом із двох ниток та сережками-висячками золотого кольору. У Софії було її стильне укладання, яке вона носить зазвичай, легкий макіяж на обличчі та незмінна візитна картка – улюблений французький манікюр, який чудово поєднувався з кількома золотими каблучками.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Минулого тижня 87-річна Софія, нагадаємо, відвідувала відвідала Біскаю, щоб оглянути місцевий продовольчий банк. Тоді вона також обрала для виходу у світ чорне вбрання.

