- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорному пальті і з шарфом на шиї: королева Летиція з сім’єю в Афінах
У Греції відбулися прощальні заходи з принцесою Ірен Грецької — молодшою сестрою королеви Софії, яка померла 15 січня у віці 83 років.
Після церемонії прощання, яка пройшла в Афінському митрополичому соборі 19 січня, королівська родина Іспанії вирушила на похоронну процесію на цвинтар Татою в Афінах.
Летиція з’явилася там у чорному довгому вовняному пальті з поясом на талії від Сosstores, на шиї у неї був чорний щільний шарф, взута Її Величність була у високі шкіряні чоботи на невисоких підборах, а в руках тримала сумку Сarolina Herrera.
Летиція доповнила свій стриманий образ перлинними сережками-висячками з діамантами, макіяжем у натуральних відтінках та зібрала волосся у низький хвіст.
На самій церемонії прощання Летиція та її дочки також з’явилися всі в чорних шатах.