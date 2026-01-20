ТСН у соціальних мережах

У чорному пальті і з шарфом на шиї: королева Летиція з сім’єю в Афінах

У Греції відбулися прощальні заходи з принцесою Ірен Грецької — молодшою сестрою королеви Софії, яка померла 15 січня у віці 83 років.

Король Філіп VI, королева Летиція та принц Павлос

Король Філіп VI, королева Летиція і принц Павлос / © Getty Images

Після церемонії прощання, яка пройшла в Афінському митрополичому соборі 19 січня, королівська родина Іспанії вирушила на похоронну процесію на цвинтар Татою в Афінах.

Летиція з’явилася там у чорному довгому вовняному пальті з поясом на талії від Сosstores, на шиї у неї був чорний щільний шарф, взута Її Величність була у високі шкіряні чоботи на невисоких підборах, а в руках тримала сумку Сarolina Herrera.

Король Філіп VI, королева Летиція і принц Павлос / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція і принц Павлос / © Getty Images

Летиція доповнила свій стриманий образ перлинними сережками-висячками з діамантами, макіяжем у натуральних відтінках та зібрала волосся у низький хвіст.

На самій церемонії прощання Летиція та її дочки також з’явилися всі в чорних шатах.

Королева Летиція з дочкою інфантою Софією та принцесою Леонор

Королева Летиція з дочкою інфантою Софією та принцесою Леонор / © Getty Images

