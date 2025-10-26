- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 16
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорному пальті і з шовковою хусткою з принтом: Олена Зеленська на відкритті пам’ятника королеві Еллісів
Перша леді України взяла участь у відкритті пам’ятника донці київського князя Ярослава Мудрого в історичному серці Осло.
Олена Зеленська разом із кронпринцом Норвегії Гоконом, кронпринцесою Метте-Маріт, мером Осло Анне Ліндбо та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою взяла участь у відкритті пам’ятника королеві Еллісів, дружині короля Норвегії Гаральда Суворого. Єлизавета Ярославна, найстарша донька київського князя Ярослава Мудрого, одружилася з королем Гаральдом Суворим у 1045 році.
Знімки із заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
«Переконана, що пам’ятник Еллісів допоможе світові краще пізнати Україну — як країну зі своєю цікавою та глибокою історією. Однак цей пам’ятник не лише про минуле — він символ нашого сьогодення й майбутнього, яким утверджуємо силу наших культур, взаємну підтримку та мир», — зазначила дружина президента.
На заході Зеленська постала у класичному чорному пальті, чорних штанях-палацо і чорному взутті. На шиї у неї була шовкова хустка з принтом в коричнево-біло-чорних кольорах.
Свій аутфіт перша леді доповнила елегантною зачіскою, ніжним макіяжем і золотими лаконічними сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська у темно-баклажановому костюмі і блузці з драпуванням з’явилася на зустрічі з кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт.