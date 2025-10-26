У чорному пальті і з шовковою хусткою з принтом: Олена Зеленська на відкритті пам’ятника королеві Еллісів

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська разом із кронпринцом Норвегії Гоконом, кронпринцесою Метте-Маріт, мером Осло Анне Ліндбо та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою взяла участь у відкритті пам’ятника королеві Еллісів, дружині короля Норвегії Гаральда Суворого. Єлизавета Ярославна, найстарша донька київського князя Ярослава Мудрого, одружилася з королем Гаральдом Суворим у 1045 році.

Знімки із заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«Переконана, що пам’ятник Еллісів допоможе світові краще пізнати Україну — як країну зі своєю цікавою та глибокою історією. Однак цей пам’ятник не лише про минуле — він символ нашого сьогодення й майбутнього, яким утверджуємо силу наших культур, взаємну підтримку та мир», — зазначила дружина президента.

На заході Зеленська постала у класичному чорному пальті, чорних штанях-палацо і чорному взутті. На шиї у неї була шовкова хустка з принтом в коричнево-біло-чорних кольорах.

Свій аутфіт перша леді доповнила елегантною зачіскою, ніжним макіяжем і золотими лаконічними сережками.

