У чорному пальті і зі строкатою хусткою на шиї: Джилл Байден заскочили з чоловіком біля Білого дому

У чорному пальті і зі строкатою хусткою на шиї: Джилл Байден заскочили з чоловіком біля Білого дому

На вихідних перша леді Джилл Байден та її чоловік президент США Джо Байден були зазнімковані фотографами, коли прибули до Білого дому.

Вони провели вихідні у Кемп-Девід — заміській резиденції президента США, а вчора повернулися до Вашингтона.

Джо та Джилл Байдени / Associated Press

70-річна перша леді була цього дня одягнена у темне довге пальто і взута у високі замшеві чоботи на підборах. Схожі часто любить носити герцогиня Корнуольська Камілла, дружина принца Чарльза. Також на грудях у Джилл було видно строкатий шарф, а на обличчі у дами була захисна маска.

Джо та Джилл Байдени / Associated Press

Цього ж дня увечері президентське подружжя відвідало оперний театр Кеннеді-центру у Вашингтоні, де на галаконцерті вшановували лауреатів. Там Джилл з'явилася у смарагдовій вечірній сукні з прозорою сіткою на декольте та розсипом каміння. А також у першої леді було гарне укладання.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Читайте також: