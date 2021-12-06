У чорному пальті і зі строкатою хусткою на шиї: Джилл Байден заскочили з чоловіком біля Білого дому

На вихідних перша леді Джилл Байден та її чоловік президент США Джо Байден були зазнімковані фотографами, коли прибули до Білого дому.
Вони провели вихідні у Кемп-Девід — заміській резиденції президента США, а вчора повернулися до Вашингтона.
70-річна перша леді була цього дня одягнена у темне довге пальто і взута у високі замшеві чоботи на підборах. Схожі часто любить носити герцогиня Корнуольська Камілла, дружина принца Чарльза. Також на грудях у Джилл було видно строкатий шарф, а на обличчі у дами була захисна маска.
Цього ж дня увечері президентське подружжя відвідало оперний театр Кеннеді-центру у Вашингтоні, де на галаконцерті вшановували лауреатів. Там Джилл з'явилася у смарагдовій вечірній сукні з прозорою сіткою на декольте та розсипом каміння. А також у першої леді було гарне укладання.
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