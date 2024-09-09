У чорному пальті, капелюсі та човниках: королева Матильда на пам'ятному заході

У цьому місці пам'яті знаходяться могили 419 людей, убитих під час Другої світової війни, а також могила капелана Льєжської цитаделі каноніка Матьє Фонкена. Нацистські окупанти використовували цитадель як центр утримання та страти патріотів та бійців опору. Під час війни там стратили 221 особу.

Її Величність одяглася в чорне пальто середньої довжини з поясом на талії і капелюх зі стрічкою, вона була в чорних туфлях-човниках на підборах, з мініатюрним замшевим клатчем і в рукавичці. На грудях у Матильди була прикріплена брошка, а у вухах були сережки-висячки, також королева зробила насичений макіяж губ і зачіску.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше минулого тижня королева Матильда відвідала Фламандський інститут моря в Остенді. Того дня вона одягла молочний топ, білі штани-кльош у поєднанні з кросівками на платформі і була в синьому жакеті і мала досить стильний вигляд.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Читайте також:

Красиві і ніжні образи бельгійської королеви Матильди (12 фото)