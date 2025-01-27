У чорному пальті: король Чарльз прибув до Польщі на День пам'яті жертв Голокосту

Пам'ятні заходи вшановують 80-ту річницю звільнення колишнього німецького нацистського концентраційного табору, звільненого 27 січня 1945 року.

Першою зупинкою монарха в Польщі став Єврейський общинний центр (ЄОЦ) у Кракові, де він зустрівся з тими, хто пережив Голокост, і почув від волонтерів та членів про підтримку, яку центр надає людям різного віку та верств суспільства, пише express.co.uk.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король також зустрівся з членами Клубу літніх людей центру, який надає практичну підтримку та встановлює соціальні зв'язки для літніх членів єврейської громади Кракова, включно з тими, хто пережив Голокост.

Під час свого візиту він виступить з короткою промовою на благодійному єврейському заході, де, за його словами, свідчення тих, хто вижив, вчать нас "дорожити своєю свободою, кидати виклик забобонам та ніколи не залишатися сторонніми спостерігачами перед насильством і ненавистю".

До Польщі Чарльз прибув без королеви Камілли. Вона минулого тижня відвідала фонд Анни Франк і запалила свічку на згадку про жертв Голокосту.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Чарльз був у білій сорочці, чорному костюмі та пальті, а також одягнув краватку в принт.

"Тут, у Кракові, з попелу Голокосту відродилася єврейська громада. І немає більшого символу цього відродження, ніж Єврейський общинний центр, в якому ми зібралися сьогодні. У світі, який пережив Голокост, такі проєкти, як цей центр, дозволяють нам повернути віру в людство. Вони також показують нам, що нам ще багато потрібно зробити, якщо ми хочемо не просто пам'ятати минуле, але й використовувати його для натхнення і створення більш доброго та співчутливого світу для майбутніх поколінь, світу, яким ми можемо по-справжньому пишатися. І це залишається священним завданням для всіх нас”, – сказав у своїй промові король.

Король Чарльз III розмовляє з тим, хто пережив Голокост (праворуч) під час свого візиту до Єврейського общинного центру (ЄОЦ) Кракова / Фото: Getty Images

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