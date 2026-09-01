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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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756
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У чорному пальті Louis Vuitton і на високих шпильках: Бріжит Макрон на похороні у Парижі

Перша леді Франції обрала стриманий образ total black для прощання з PR-директоркою Dior.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон відвідала похорон Матильди Фав’є, директорки зі зв’язків із громадськістю Модного дому Dior. Церемонія прощання відбулася у церкві Сен-Сюльпіс у Парижі.

Для сумної події перша леді Франції обрала відповідний дрескоду стриманий лук total black. На ній Бріжит була лаконічна сукня до колін, зверху якої вона одягла чорне пальто прямого крою від її улюбленого Дому моди Louis Vuitton. Воно мало чорні ґудзики, коричневі шкіряні клаптики з монограмою бренду на талії і таку саму підкладку з монограмою.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на високих шпильках. У руці перша леді несла невеликий чорний стьобаний клатч від Chanel.

Пані Макрон одягла перуку з прикореневим об’ємом і зробила макіяж смокі-айс. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

На церемонії Бріжит також сфотографували разом із президентом і генеральним директором LVMH Бернаром Арно та його дружиною, піаністкою Елен Мерсьє-Арно.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у білому жакеті і з золотим ланцюгом на шиї відвідала церемонію у Провансі.

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