У чорному пальті оверсайз і з красивою брошкою: Олена Зеленська відвідала Києво-Печерську лавру

Олена Зеленська зустрілася з данським кінематографістом і сценаристом, чоловіком прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен – Бо Тенгбергом. Перший джентльмен Данії прибув до Києва, щоб взяти участь у журі фестивалю Cinema for Victory.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони разом відвідали Києво-Печерську лавру і Музеї історичних коштовностей.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зазначила, що Бо Тенгберг є активним учасником глобальної платформи саміту перших леді та джентльменів, зокрема брав участь у третій зустрічі, яка відбулася у вересні минулоріч і була присвячена ментальному здоров’ю в Україні та світі.

"У спеціальному соціологічному дослідженні ми тоді з’ясували, що війна позначилася на ментальному здоров’ї жителів навіть віддалених від України країн. Бо Тенгберг, як і Шон Пенн, тоді був учасником дискусії, присвяченої впливу мистецтва на ментальне здоров’я. А головним результатом саміту стало укладення 25 медичних партнерств між українськими та світовими лікарнями. Зокрема, між данською провідною дитячою клінікою Мері Елізабет та Київською обласною дитячою лікарнею. Вони вже обмінюються досвідом і спільно допомагають пацієнтам", – нагадала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час зустрічі перша леді продемонструвала діловий образ total black. На ній було двобортне вкорочене пальто оверсайз, широкі штани і лофери на грубій підошві.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До лацкану пальта Олена прикріпила красиву золоту брошку. На шиї у неї була чорно-біла хустка з принтом, яку вона накинула на голову, коли зайшла до церкви. Акуратне укладання з боковим проділом і золоті сережки-пусети завершили аутфіт Зеленської.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

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