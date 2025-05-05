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У чорному пальті та капелюсі з вуаллю: королева Максима на пам’ятному заході в Амстердамі
Королева Максима та король Віллем-Олександр взяли участь у національній церемонії поминання біля Національної пам’ятки Другої світової війни на площі Дам в Амстердамі.
Цими днями в Європі відбуваються пам’ятні заходи на честь 80-річчя від дня закінчення Другої світової війни.
Король Віллем-Олександр та королева Максима були присутні на церемонії та поклали вінок до Національного монумента.
Королева одяглася в чорне пальто з поясом на талії від Max Mara і мініатюрний капелюх з вуаллю Philip Treacy, в руках тримала маленьку сумку на короткій ручці і була взута в замшеві туфлі на підборах. Також Максима одягла перлинні сережки з розсипом діамантів та перлинну брошку прикріпила до пальта. У королеви був виразний макіяж очей та яскрава помада на губах.
Раніше того ж вечора король Віллем-Олександр, королева Максима та прем’єр-міністр Дік Схооф відвідали пам’ятні збори в церкві Де Н’іве Керк в Амстердамі.
Також данська королівська родина побувала на церковній службі у зв’язку з 80-річчям визволення Данії у церкві Фор Фрю.