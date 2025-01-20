У чорному пальті та капелюсі: елегантна Меланія Трамп на церковній службі перед інавгурацією

Перша леді мала просто надзвичайний і елегантний вигляд.

Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до церкви Святого Іоанна у Вашингтоні перед його другою інавгурацією. Вранішню службу також відвідали й інші члени родини Трампа – його діти та онуки.

Меланія Трамп та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Перша леді цього разу обрала стримане класичне вбрання, яке включало приталене двобортне пальто чорного кольору від Adam Lippes, а також капелюх у стилі канотьє від Eric Javits.

Також на місіс Трамп були туфлі її улюбленої моделі – на високих шпильках. Елегантності та ретроестетики луку також додали її високі чорні шкіряні рукавички.

Меланія Трамп та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Образ Меланії завершили макіж та зачіска-пучок. З прикрас вона вибрала маленькі діамантові сережки.

Меланія Трамп та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Меланія Трамп и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Після служби відбудеться офіційна частина інавгурації, на якій Дональд Трамп прийме присягу та офіційно вступить на посаду.

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