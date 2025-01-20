У чорному пальті та капелюсі: елегантна Меланія Трамп на церковній службі перед інавгурацією

Перша леді мала просто надзвичайний і елегантний вигляд.
Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до церкви Святого Іоанна у Вашингтоні перед його другою інавгурацією. Вранішню службу також відвідали й інші члени родини Трампа – його діти та онуки.
Перша леді цього разу обрала стримане класичне вбрання, яке включало приталене двобортне пальто чорного кольору від Adam Lippes, а також капелюх у стилі канотьє від Eric Javits.
Також на місіс Трамп були туфлі її улюбленої моделі – на високих шпильках. Елегантності та ретроестетики луку також додали її високі чорні шкіряні рукавички.
Образ Меланії завершили макіж та зачіска-пучок. З прикрас вона вибрала маленькі діамантові сережки.
Після служби відбудеться офіційна частина інавгурації, на якій Дональд Трамп прийме присягу та офіційно вступить на посаду.
Читайте також:
- Куртка з написом, шпильки на місце трагедії та капелюх "колонізатора": п'ять модних провалів Меланії Трамп
- Наймодніша перша леді: які бренди вибирала Меланія Трамп за минулої каденції чоловіка
- У двобортному кейп-пальті та на високих підборах: фотографи зазнімкували Меланію Трамп на цвинтарі