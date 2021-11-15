У чорному пальті та капелюсі з пір'ям: образ герцогині Камілли на службі пам'яті

Вчора члени британської королівської родини відвідали службу пам'яті Remembrance Sunday Service біля Кенотафа.

Ми вже показували вам знімки з цього заходу, на якому особливо хочеться виділити принца Вільяма та герцогиню Кетрін. Багато хто звернув увагу, що саме Кетрін стояла на місці, де зазвичай стоїть королева Єлизавета II, яка не змогла бути присутньою на службі через болі, що виникли в спині.

Герцогиня Камілла, королева Єлизавета II та герцогиня Кембриджська, Кенотаф, 2019 рік / Associated Press

Герцогині Камілла, Кетрін та графиня Софі / Associated Press

Крім того, щороку в День пам'яті полеглих один із старших членів королівської родини посідає своє місце на плацу кінної гвардії та приймає парад. Цього року така честь випала принцу Вільяму.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

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Але інші члени сім'ї також мали гідний вигляд. Принц Чарльз – спадкоємець трону – та його дружина Камілла також брали участь у заході, до речі, вчора у принца Уельського був день народження. Камілла була в чорному пальті, шкіряних рукавичках і чорному капелюсі з об'ємними полями, прикрашеному пір'ям. Вона була в перлинних прикрасах – чокері з брошкою, сережках, а також на грудях у неї крім брошки були пришпилені дві макові квітки. Про те, чому члени королівської родини носять червоний мак на грудях в листопаді, ми вже розповідали вам ось у цьому матеріалі.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

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