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У чорному пальті та малиновому светрі: королеву Летицію з чоловіком Філіпом сфотографували в аеропорту

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У чорному пальті та малиновому светрі: королеву Летицію з чоловіком Філіпом сфотографували в аеропорту

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Королівське подружжя Іспанії вирушило з офіційним візитом до Анголи.

Король Філіп VI та королева Летиція були заскочені в аеропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас у Мадриді. Її Величність королева була одягнена у чорне довге пальто з поясом на талії, штани-дудочки зі стрілками та малиновий светр із високою горловиною. Взута була в шкіряні чоботи на стійких підборах. Королева розпустила волосся, зробила денний макіяж та одягла мініатюрні золоті сережки у вуха.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп VI мав елегантний вигляд у довгому пальті, білій сорочці та в строкатій краватці, а взутий був у лаковані туфлі-лофери. Про візит королівського подружжя поки що нічого не відомо, ні скільки він триватиме, ні яка його програма.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня королева потішила публіку одразу кількома виходами. У плісованій атласній спідниці білого кольору з широким чорним поясом на талії від Adolfo Dominguez, яку королева поєднувала з чорною кофтою, що обтискала її фігуру, вона мала особливо розкішний вигляд.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
208
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