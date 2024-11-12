У чорному пальті та перлинних сережках: герцогиня Софі на пам'ятній службі

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала ще одну поминальну службу на честь Дня перемир'я у Стаффордширі.
59-річна герцогиня Софі відвідала поминальну службу в Національному меморіальному дендрарії під час якої прочитала уривок із вірша Лоуренса Біньона "За занепалих", а потім дотрималася двохвилинного мовчання.
Софі також поклала вінок до Меморіалу Збройних сил разом із представниками уряду та військових.
Герцогиня вбралася цього дня в вовняне пальто на ґудзиках Giorgio Armani чорного кольору, до якого було пришпилено три червоні маки. Вона була в чорних обтислих штанях і взула замшеві черевики на підборах від Prada. Також герцогиня доповнила образ лаконічним капелюхом Jane Taylor London, перлинними сережками-висячками з діамантами та тонким ланцюжком на шиї. Макіяж на обличчі Софі був максимально натуральних відтінків, а волосся зібране в низьку зачіску.
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Днем раніше, нагадаємо, герцогиня Софі з'явилася разом із принцесою Уельською Кейт на балконі Міністерства закордонних справ. Жінки спостерігали за службою пам'яті біля Кенотафа у Лондоні.
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