У чорному пальті та перлинних сережках: королева Летиція в елегантному образі приїхала на зустріч

Її Величність королева Летиція була присутньою сьогодні на зустрічі Молодіжного фонду FAD у CaixaBank.

Королева сьогодні обрала для виходу не штанний костюм, а чорне пальто Carolina Herrera у стилі мілітарі з подвійними перлинними ґудзиками, в якому дебютувала на публіці ще 2019 року.

У приміщенні Летиція зняла пальто і можна було роздивитися її образ загалом. Вона одягла чорну блузку від Sandro та білу спідницю міді у складку у поєднанні зі шкіряними туфлями-човниками на не дуже високих підборах та чорним широким поясом на талії.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева також тримала в руках чорну сумку Carolina Herrera, у її вухах були перлинні сережки-висячки, густе довге волосся Летиція розпустила і зробила макіяж у типових для денного виходу відтінках бронзового та блідо-рожевого.

Схоже, на цей раз королева Летиція прагнула створити ідеальний, елегантний чорно-білий образ. Так би мовити класика, актуальна в будь-яку пору року.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно в іспанському королівстві стався скандал. Колишній зять Летиції звинуватив її в невірності чоловікові-королю Філіпу VI.

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