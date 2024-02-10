У чорному пальті та туфлях на підборах: королева Софія на прощанні із сином екскороля Італії

Син Умберто ІІ — останнього короля Італії, помер 3 лютого. А прощання з ним відбулося 10 лютого у соборі Святого Іоанна Хрестителя у Турині.

85-річна королева Софія прибула на церемонію прощання у чорному довгому пальті, плісованій спідниці та туфлях-човниках на невисоких підборах. У руках у королеви була невелика шкіряна сумка, волосся вона уклала у свою фірмову зачіску і одягла сережки-висячки та кілька каблучок на пальці. Макіяж на її обличчі був практично відсутній.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Монархію в Італії було скасовано у травні 1946 року за рішенням референдуму. Король Умберто II був повалений з престолу, пробувши на ньому лише 34 дні. Після цього всі його спадкоємці і він сам був відправлений у вигнання. Повернутися на батьківщину вони змогли лише 2002 року.

Син екскороля Італії проживав у Швейцарії, де помер 3 лютого 2024 року, не доживши дев'яти днів до свого 87-го дня народження.

Вітторіо Емануеле з дружиною Мариною Дорією / Фото: Associated Press

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