У чорному пальті та з білою хусткою: кронпринцеса Вікторія з чоловіком вшанували пам'ять жертв трагедії в Еребру

4 лютого озброєний чоловік убив 10 людей, перш ніж направив зброю на себе, в освітньому центрі в Еребру, на захід від Стокгольма.
9 лютого кронпринцеса Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель відвідали урочисту месу в церкві Ленгбро в Еребру, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії, яка забрала життя людей. Подружжя також поклало квіти до імпровізованого меморіалу на згадку про жертв стрілянини в центрі освіти для дорослих Campus Risbergska school у Еребру.
Майбутня королева прибула на захід у лаконічному чорному пальті, з білою хусткою на шиї, а волосся зібрала у низький пучок. Її чоловік був одягнений у пальто, костюм, світлу сорочку та краватку.
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Раніше, 7 лютого 2025 року Швеція заявила, що представить законопроєкт про зміну законів про зброю та обмеження доступу до напівавтоматичної зброї після найбільшого масового розстрілу в країні минулого тижня.
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