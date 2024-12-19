У чорному пальті та з червоним шарфом: княгиня Шарлін у стильному луку з'явилася на публіці з родиною

Княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали вчора церемонію відкриття різдвяної ялинки у Монако, а також влаштували роздачу подарунків. Допомагали із цією справою Шарлін її 10-річні діти – принц Жак та принцеса Габріелла.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін одяглася в чорне пальто, легінси і взула високі шкіряні чоботи на підборах, а на шиї у неї був червоний картатий шарф. Княгиня зробила просту зачіску та легкий денний макіяж, одягла свою заручальну каблучку, а у вухах у неї виблискували сережки-пусети з діамантами.

Її чоловік Альбер був у синьому пальті, сірих штанях та чорних туфлях.

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

Син пари – принц Жак – був у молочно-білому пальті, з кашеміровим шарфом на шиї, у синіх джинсах і взутий у бежеві кеди, а його сестра принцеса Гаюріелла вдягнулась у червоне святкове пальто та лаковані балетки в тон, червоний светр з високою горловиною та обруч до тону на голові.

Княгиня Шарлін з дочкою принцесою Габріеллою / Фото: Getty Images

Тиждень тому принц Жак та принцеса Габріелла відсвяткували день народження, вони близнюки та народилися в один день із різницею у кілька хвилин. Палац цього дня поділився милим відео іменинників.

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