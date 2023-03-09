У чорному пальті та з хусткою на голові: принцеса Уельська з чоловіком Вільямом приїхала до Мусульманського центру

Там у королівської пари відбулася зустріч із членами-партнерами Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC) на заклик Туреччини та Сирії. Йшлося й про землетруси, що обрушилися на країни.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям дізнались більше про ліквідацію наслідків руйнівних землетрусів, а також подякували гуманітарним працівникам за їхню роботу та висловили підтримку зверненню Комітету з надзвичайних ситуацій Великої Британії. Мусульманський центр Гейса зібрав понад 29 тисяч доларів на кампанію допомоги постраждалим.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Королівський візит відбувся через місяць після того, як 6 лютого дві країни потряс землетрус силою 7,8 бала, під час якого загинуло 47 000 осіб, пише People.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принцеса була в довгому чорному пальті, зшитому на замовлення від британського бренду Catherine Walker & Co, а її голову покривала хустка Élan. Під пальтом у Кейт була чорна сукня Alexander McQueen. В руках Кейт несла маленьку чорну сумку Grace Han. Волосся її було заховано під хусткою, а на обличчі був не дуже виразний макіяж.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принц Вільям одягнув світлу сорочку, синій джемпер та смарагдовий піджак, а також був у темно-синіх штанях. З принцом Уельським не сталося такого самого конфузу, як з його батьком королем Чарльзом III, коли він зняв взуття і залишився в самих шкарпетках, прийшовши до мечеті.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

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