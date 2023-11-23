У чорному пальті та з крокодилячим клатчем: герцогиня Софі провела час із президентом Південної Кореї

Герцогиня Единбурзька Софі вчора провела день із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, який разом із дружиною прибув із державним візитом до Великої Британії днями.

Герцогиня Софі та пан президент прибули на екскурсію Королівським товариством у Лондоні, у другий день триденного державного візиту до Великої Британії.

58-річна герцогиня Единбурзька була у довгому чорному пальті з поясом на талії, в руках вона несла синій клатч зі шкіри крокодила від Sophie Habsburg Shop, а взута була у шкіряні високі чоботи на підборах від Reiss.

Герцогиня Единбурзька з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем / Фото: Getty Images

Софі зібрала волосся в хвіст, зробила лаконічний денний макіяж, одягла сережки з бірюзовим камінням та золоту підвіску на шиї. На зап'ясті герцогині мала кілька золотих браслетів, а манікюр вона зробила коралового кольору. Софі цього дня мала елегантний вигляд.

А на вечірньому державному бенкеті в Букінгемському палаці герцогиня сяяла у коронаційній сукні Suzannah London і своїй аквамариновій тіарі.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

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