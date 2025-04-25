У чорному пальті та з маками на грудях: герцогиня Софі відвідала пам’ятний захід у Лондоні

Герцогиня Софі / © Getty Images

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Софі відвідала ранкову службу, присвячену жертвам австралійських та новозеландських військ у День АНЗАК, під час якої вона вшанувала пам’ять загиблих військовослужбовців та тих, хто все ще служить.

День АНЗАК — національне свято Австралії та Нової Зеландії. 25 квітня 1915 року під час Першої світової війни сили Антанти розпочали десантування на півострові Галліполі. У затяжних і кровопролитних битвах десант не зміг розвинути наступ із захоплених плацдармів і наприкінці року був евакуйований.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня була одягнена в чорне пальто від Сhloe і капелюх, а взута в туфлі Penelope Chilvers на підборах. Софі зібрала волосся в низький хвіст, одягла свою улюблену підвіску та сережки, а на грудях у неї було пришпилено червоні маки. Брошка «Червоний мак» використовується як символ пам’яті жертв війни.

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Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images