У чорному пальті з білим коміром: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала месу в Монако

Княже подружжя Монако продовжує святкувати День святої Девоти.
Князь Альбер II та княгиня Шарлін відвідали сьогодні месу у соборі після участі у традиційному святі Святої Девоти у князівстві.
Шарлін з'явилася сьогодні вдень на публіці в чорному пальті з білим коміром і з ґудзиками на кишенях, доповнивши вбрання чорними туфлями-човниками із замші на підборах та шкіряними рукавичками. Вона зробила гарне укладання, виразний макіяж і одягла великі сережки з діамантами у вуха.
Князь Альбер був у темно-синьому костюмі та чорному пальті, білій сорочці та краватці відтінку металік. Цього разу вони не взяли з собою дітей.
Нагадаємо, вчора Альбер та Шарлін відвідали церемонію Святої Девоти, яка традиційно проходить 26 та 27 січня. Свята Девота є покровителькою Князівства Монако та роду Гримальді і вважається, що захищає князівство за поганих часів. На церемонії спалення човна з подружжям з'явилися їх десятилітні близнюки.
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