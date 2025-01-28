У чорному пальті з хутряним коміром: королева Летиція та король Філіп з візитом у Польщі

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція були присутні вчора на пам'ятних заходах на честь 80-річчя визволення німецько-фашистського концентраційного табору смерті Освенцім-Біркенау у Польщі.
Цього дня у Польщі зібралося багато монарших родин, зокрема й король Великої Британії Чарльз III.
Королева Летиція приїхала в чорному пальті з хутряним коміром, у неї на голові був тонкий обруч, а на пальці улюблена каблучка Coreterno, яку вона носить не знімаючи.
"Сьогодні вдень король і королева були присутні на урочистостях з нагоди 80-ї річниці звільнення концентраційного табору смерті Освенцім-Біркенау (Польща), де було вбито понад мільйон людей.
Після церемонії, яка збіглася з "Міжнародним днем щорічного поминання жертв Голокосту", король і королева взяли участь у церемонії запалення свічок на згадку про жертв разом з кількома гостями, що вижили та іншими, на церемонії", — йдеться в повідомленні палацу.
Раніше ми показували фото короля та королеви Бельгії з цього самого заходу.
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