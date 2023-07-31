У чорному сарафані з краплеподібним декольте: королева Летиція вийшла на публіку в ефектному образі

Монархиня з'явилася в нетиповому вбранні — довгій легкій сукні з напівпрозорого шифону та з квітковими аплікаціями.

50-річна королева Іспанії Летиція зачарувала нас своїм новим образом, який вибрала для появи на Майорці. Зокрема, дружина Філіпа VI відвідала закриття 13-го кінофестивалю Atlàntida Mallorca Film Fest 2023, який привернув увагу любителів кіно з усього світу.

У межах фестивалю було представлено понад 60 художніх фільмів та дев'ять короткометражних фільмів, а Її Величність вручила у межах заходу престижну премію "Майстер кіно" акторці Ірен Жакоб.

Королева мала гарний вигляд, бо одягла досить спокусливу і сміливу сукню-сарафан на тонких бретельках від іспанського бренду Uterque. Сукня належить до колекції 2020 року і в гардеробі у неї вже давно, і вона її вже неодноразово одягала раніше.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Чорна сукня мала краплеподібне декольте, прозору рюшу на подолі, повністю була прикрашена квітковими аплікаціями та мала пояс із китицями.

Через те, що верхня частина сукні Летиції була повністю відкрита, вона нанесла на ключиці і плечі трохи золотистого хайлайтера, який чудово поєднувався з відтінком її бронзової засмаги.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її Величність доповнила лук еспадрильями із золотистими тканинними вставками, а також оригінальним золотим шкіряним клатчем від екологічного іспанського бренду Malababa, а також сережками у вигляді папороті від Suma Cruz і каблучкою від Coreterno.

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