У чорному смокінгу: принц Вільям відвідав світську церемонію у Лондоні

40-річний Вільям з'явився на вечірньому заході у смокінгу та краватці-метелику, а на його піджаку була пришпилена брошка у вигляді червоного маку, що символізує майбутній день пам'яті.

Члени королівської сім'ї носять маки на грудях, які використовуються від 1921 року на згадку про військовослужбовців, які загинули на війні, у листопаді місяці у День пам'яті.

Цього року на церемонії було присуджено три головні нагороди: щорічну премію принца Вільяма за охорону природи, премію Tusk Wildlife Ranger та премію Tusk Award за охорону природи в Африці, повідомляє People.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Вихід принца Вільяма на премію Tusk Awards також став першим публічним заходом за останні тижні. Принц і принцеса Уельські зробили перерву в роботі наприкінці жовтня через те, що їхні діти мали шкільні канікули. На заході Вільям з'явився без дружини Кетрін.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

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