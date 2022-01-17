У чорному светрі і з котом на руках: Юлія Мендель замилувала новою світлиною

Колишня речниця Зеленського виклала знімок з домашнім улюбленцем.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, потішила фоловерів милим знімком в Instagram.

На ньому дівчина постала у чорному светрі. На руках вона тримала білого кота з чорною плямою на голові. Домашній улюбленець заплющив одне око, ніби підморгував підписникам.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

Фоловерам Мендель дуже сподобалось фото.

"Боже! Які красиві кішечки! І светр так вам пасує, Юліє", "Чарівна ти, Юлю. Котик красень, гарно підморгує нам", "Яка краса, чудова Юлія!" – написали вони.

А ще Юля виклала фото з прогулянки. Вона була одягнена у чорний пуховик, шапку, шарф та рукавички.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

Раніше Юлія показала знімки зі своїм коханим. Пара знялася у фотосеті.

Читайте також: