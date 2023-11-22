У чорному светрі та трав'яних штанях: леді Амелія Віндзор на відкритті бутика

Леді Амелія Віндзор відвідала відкриття магазину Choose Love для допомоги біженцям на Карнабі-стріт.

28-річна дівчина приїхала у чорному вовняному светрі, трав'яного кольору широких штанях з вельвету та з баклажановим тонким поясом, і взута у чорні тканинні кросівки.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Амелія розпустила довге біляве волосся і зробила, як завжди, легкий макіяж очей і підкреслила пухкі губи. Дівчина любить носити чорні вбрання і в минулий свій вихід вона виходила у світ у чорному кардигані та джинсах. Леді Амелія Віндзор, яку назвали "найкрасивішою" серед інших членів британської королівської родини, була присутня того дня на сніданку, влаштованому Донною Ейр у The Twenty Two у британській столиці.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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